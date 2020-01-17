Йошкар-Ола, , 23:18 — REGNUM В Марий Эл в очередной раз обсудили процесс подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, проработали вопросы благоустройства общественных пространств Йошкар-Олы, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Так, глава Марий Эл Александр Евстифеев отметил необходимость приведения в порядок тротуаров и фасадов зданий, а также особо подчеркнул, что нужно взять во внимание все объекты, которые имеют в названии слово «Победа». И даже привел в пример здание ДК XXX-летия Победы, капитальный ремонт которого запланирован «поэтапно, скорее всего, на три года», но фасад — это тема текущего года.

Пристальное внимание поручено уделить освещению, представив реестр собственников зданий.

«Архитектурные сооружения, исторические, прежде всего, нужно высветить. Они совершенно иначе будут смотреться. Необходима работа с собственниками, правообладателями этих зданий. Это обременение собственника — содержать здание в надлежащем состоянии», — подчеркнул глава республики.

При этом он отметил, что нерадивых собственников нужно наказывать в соответствии с изменениями, ранее внесенными в республиканский закон «Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл».

«Теперь есть законодательное оружие. Применять закон нужно. Целью является поддержание надлежащего состояния объектов, обеспечение безопасности», — заключил Евстифеев.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения в региональный закон об административный правонарушениях были приняты на сессии Госсобрания республики 26 декабря. Документ предполагает увеличение штрафов за нарушения правил благоустройства. В частности, за нарушение порядка размещения объектов мелкорозничной торговли, за парковку на газонах, детских и спортивных площадках, за нарушение условий отдыха граждан — то есть, за шум. Значительно повышены штрафы за повторные нарушения. Так, за повторное нанесение надписей и рисунков, а также размещение объявлений и плакатов в неустановленных местах штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 25 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 75 тыс. рублей.