Москва, , 22:51 — REGNUM Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году составили 1,6 трлн рублей. Такую предварительную оценку приводит 17 января пресс-служба Министерства финансов Росссии.

Всего на реализацию национальных проектов в минувшем году было выделено 1,75 трлн рублей. Таким образом, по состоянию на 1 января 2020 года расходы оказались исполнены на 91,4%.

Согласно данным Минфина, лидерами по исполнению стали национальные проекты «Наука», «Культура» и «Здравоохранение». Расходы по ним по итогам 2019 года составили 37,6 млрд рублей (99,1%), 14 млрд рублей (99%) и 157,1 млрд рублей (98%).

Менее всего исполненными оказались расходы по проектам «Экология» (66,3%), «Цифровая экономика» (73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (87,1%).

В Минфине напомнили, что законодательством предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию национальных проектов на финансовое обеспечение соответствующих целей в 2020 году.

Решение об этом должно быть принято президиумом Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам посредством утверждения запросов на изменение паспортов национальных проектов.