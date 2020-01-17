Ашхабад, , 21:23 — REGNUM Американская компания «Westport Trading Europe» устанавливает на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов оборудование для замедленного коксования и деасфальтизации гудрона, передает «Туркменистан: золотой век».

Предназначенные для переработки тяжелых остатков гудрона и мазута установки, монтаж которых планируют завершить в 2022 году, позволят модернизированному туркменскому предприятию увеличить выпуск нефтяного кокса, бензина, сжиженного газа и дорожного битума.

Отмечается, что проектная мощность нового оборудования швейцарской компании «Foster Wheeler» составляет 900 тысяч тонн продукции в год. Помимо суммарного нефтяного кокса на нем будет вырабатываться и сжиженный нефтяной газ, который после дополнительной очистки поступит на установку для получения товарного сжиженного газа, идущего на экспорт.

Ранее компания «Westport Trading Europe» уже занималась модернизацией нефтеперерабатывающих предприятий в Туркмении. В частности, установила на Сейдинском НПЗ оборудование по производству дорожного битума и риформинга для получения высокооктанового бензина.