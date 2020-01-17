Милан, Италия, , 20:48 — REGNUM В 2020 году ВВП Италии вырастет на 0,5%, в 2021 году — на 0,9%, с таким прогнозом выступили в пятницу, 17 января, эксперты Центробанка страны.

ЦБ пересмотрел оба прогнозных показателя в сторону уменьшения — ранее предполагалось, что в 2020 и 2021 годах ВВП вырастет на 0,8% и 1% соответственно.

Более интенсивному росту мешают сложности в мировой экономике и соответствующие им процессы в экономике национальной, некоторое восстановление роста уже заметно, но его пока недостаточно, отметили также эксперты.