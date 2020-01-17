Киев, , 19:33 — REGNUM Украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) в перспективе могут заинтересовать как минимум четыре европейские страны, заявил сегодня, 17 января, глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Чиновник констатировал известную истину — Украина обладает значительными инфраструктурными возможностями, которые на сегодня не полностью используются. В частности, украинские ПХГ, подчеркнул Макогон, являются крупнейшими в Европе, но используются менее чем на 50%.

«Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности для Польши, которая заявила о планах расширения собственных хранилищ газа. Есть такая потребность и у Молдавии, Румынии и Венгрии», — отметил Макогон.

Сколько Украина может заработать, сдавая свои хранилища в аренду, чиновник уточнять не стал.

В целом, по словам Макогона, именно развитие регионального сотрудничества должно стать одним из приоритетов энергетической политики Украины на ближайшие годы.

ИА REGNUM напоминает, что весной прошлого года Украина уже разворачивала рекламную кампанию, предлагая европейским странам воспользоваться свободными мощностями своих ПХГ. Тогда заявлялось, что Украина может предложить европейским заказчикам около 12 млрд кубометров объема хранения, а максимальная суточная производительность отбора из ПХГ может составить до 260 млн кубометров. В качестве одного из главных клиентов Киева рассматривалась Венгрия, однако конкретных договоренностей достичь не удалось.