Ашхабад, , 19:32 — REGNUM В Туркмении может возникнуть дефицит продовольственных товаров и табачных изделий иранского производства из-за того, что туркменские власти с 8 января 2020 года закрыли пограничные пункты пропуска на границе с Ираном, передает «Хроника Туркменистана»

Жители туркменской столицы уже жалуются на то, что после закрытия туркменско-иранской границы в торговых сетях перестали продавать произведенные в Иране «Кока-колу», «Пепси» и другие безалкогольные газированные напитки, а также сигареты.

Туркменистанцы отмечают, что иранские напитки пользуются большим спросом, чем местные аналоги из-за более высокого качества, а также потому, что цены на иранские товары не изменяются, в то время как стоимость туркменских товаров регулярно растет.

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