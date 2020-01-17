Ашхабад, , 19:20 — REGNUM За 10 лет, минувших с момента запуска газопровода «Туркмения — Узбекистан — Казахстан — Китай», по этой межгосударственной магистрали в КНР поставлено около 300 млрд кубометров природного газа, передает «Turkmenportal».

Отмечается, что 80% этих поставок обеспечили газовые месторождения Туркмении.

Поступающий из стран Туркестанского региона природный газ позволяет удовлетворить нужды свыше 500 миллионов человек, проживающих в 22 китайских провинциях и автономных районах.

В ближайшее время Туркмения планирует увеличить объем поставок природного газа в Китай до 65 млрд кубометров в год.

Это станет возможным после строительства четвертой нитки газопровода D, которая будет проложена через территории Узбекистана, Таджикистана и Киргизии и позволит дополнительно экспортировать в КНР еще до 30 млрд кубометров газа в год.