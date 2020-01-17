Бишкек, , 19:18 — REGNUM За 2019 год налоговая служба Киргизии смогла собрать 83 млрд 989,5 млн сомов (73 млрд 895,4 млн рублей) налогов и платежей, что превышает план на 10,8 млн сомов (9,5 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба налогового ведомства.

По сравнению с 2018 годом поступление налогов увеличилось на 4 млрд 405,6 млн сомов (3 млрд 876,1 млн рублей) или на 5,5%.

При этом план по сбору налогов на доходы золотодобывающих компаний перевыполнен на 28,1%, по единому налогу — на 20,5%, по земельному налогу — на 11,3%, по налогу на недвижимое имущество — на 7,5% и по налогу на прибыль — на 6,4%.

Также в 2019 году удалось превысить план по сбору налога на движимое имущество — на 4,4%, по добровольным патентным выплатам — на 3,7%, по обязательным патентным выплатам — на 3,3%, по налогу за пользование недрами — на 3,2% и по неналоговым поступлениям — сразу на 30,2%,

В 2020 году налоговая служба Киргизии планирует собрать 93,7 млрд сомов (82,4 млрд рублей) налогов и платежей.