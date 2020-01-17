Вашингтон, 17 января 2020, 19:15 — REGNUM Спад в иранской экономике в 2020 году ожидается на уровне 14%, сообщил 17 января журналистам американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.
По словам американца, у Ирана проблемы с банковскими неплатежами — половину займов в стране не погашают. Хук отменил, что свою лепту в экономический спад оказывает американская политика давления.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран находится у США в опале с момента прихода к власти президента Штатов Дональда Трампа. В январе 2019 года Вашингтон ввёл секторальные санкции в отношении иранских предприятий.
Читайте ранее в этом сюжете: Духовный лидер Ирана: Тегеран разрушил «престиж и гегемонию» США