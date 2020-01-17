Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Спад в иранской экономике в 2020 году ожидается на уровне 14%, сообщил 17 января журналистам американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

Хук «Иранская экономика в нынешнем году может сократиться на целых 14%».

По словам американца, у Ирана проблемы с банковскими неплатежами — половину займов в стране не погашают. Хук отменил, что свою лепту в экономический спад оказывает американская политика давления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран находится у США в опале с момента прихода к власти президента Штатов Дональда Трампа. В январе 2019 года Вашингтон ввёл секторальные санкции в отношении иранских предприятий.

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