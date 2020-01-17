Мурманск, 17 января 2020, 19:10 — REGNUM В 2019 году грузооборот Мурманского морского рыбного порта сократился на 20,1%, в том числе рыбы и морепродуктов — на 6,4%. При этом, как сообщили ИА REGNUM в администрации порта, падение было бы ещё больше, если бы не активный промысел креветки, который в 2019 году вели мурманские суда.
В порту также сообщили, что последний месяц 2019 года отметился ростом поставок рыбопродукции. Грузооборот рыбы и морепродуктов составил 14,6 тысячи тонн, что выше аналогичных показателей 2018 года на 2,8%. По итогам 4-го квартала грузооборот рыбопродукции вырос значительно сильнее — на 46,2%.