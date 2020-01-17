Давос, Швейцария, , 19:04 — REGNUM Не менее 119 миллиардеров со всего мира собираются участвовать в экономическом форуме в городе Давосе (Швейцария), сообщает 17 января Bloomberg.

Уточняется, что на форум ожидается приезд миллиардеров, общее состояние которых превышает пятьсот миллиардов долларов, из 36 стран.

Из России на международное мероприятие в Швейцарию отправится совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец USM Алишер Усманов, а также глава «Яндекса» Аркадий Волож.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году Всемирный экономический форум начнётся в Давосе 21 января и продлится четыре дня. Возможно, в мероприятии примет участие американский президент Дональд Трамп.

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