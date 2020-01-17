Ростов-на-Дону, , 18:51 — REGNUM В Ростовской области бельгийская компания ACBA построит завод по производству льняного масла. Договорённость об этом достигнута на полях международного форума «Зелёная неделя — 2020» в Берлине, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

«В Ростовской области будет самое большое производство в мире. Вдвое больше, чем похожие мощности в Бельгии. Производство в Азовском районе будет самое большое», — пообещал председатель совета директоров компании Анри-Франсуа Кристиан М. Вандепут.

Ростовский губернатор Василий Голубев отметил выгодное расположение объекта — рядом расположен Азовский морской порт.

Новое предприятие мощностью 450 тонн продукции и хранилищем объёмом до 30 тыс. тонн семян льна появится в Азовском районе. Инвестпроект оценивается в 1,6 млрд рублей.