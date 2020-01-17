Берлин, 17 января 2020, 18:49 — REGNUM 50−70% затрат фермеров Краснодарского края, приобретающих импортный скот, будет компенсировано властями, написал 17 января глава региона Вениамин Кондратьев в Facebook.
По итогам переговоров с германской компаний Hunland, специализирующейся на продаже племенного скота, губернатор заявил:
Напомним, Кондратьев находится в Берлине на международной сельскохозяйственной выставке «Зелёная неделя».
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