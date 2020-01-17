Ростов-на-Дону, 17 января 2020, 18:41 — REGNUM Администрация Ростова-на-Дону выдала разрешение на строительство многоэтажного жилого дома на площади Гагарина. Информация о скором начале возведения объекта размещена на официальном сайте застройщика — «Московской строительной компании», передаёт ИА REGNUM.
Уточняется, что жилой комплекс «Кристалл-2» будет насчитывать 460 квартир бизнес-класса. Площадь жилых помещений будет начинаться от 20,55 кв. метров. Срок сдачи объекта — первый квартал 2023 года.
Рядом с будущей строительной площадкой располагается 16-этажный жилой дом.