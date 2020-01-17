Нижний Новгород, , 18:38 — REGNUM 74 новых автобуса выйдут на маршруты в Нижнем Новгороде для замены ранее отмененных маршрутных такси. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Автобусы будет распределены по 26 маршрутам. Наибольшее число машин направят на маршрут А26 (микрорайон Кузнечиха2 — Долгополова) — 10 автобусов, восемь машин выйдут на маршрут А62 (улица Усилова — автовокзал «Щербинки»), шесть автобусов — А2 (микрорайон Верхние Печёры — автовокзал «Щербинки»), по пять автобусов выпустят на маршруты А72 (микрорайон Верхние Печёры — автовокзал «Щербинки») и А9 (маршрут автобуса не указан в соответствующем разделе на портале МП (Нижегородспассажиравтотранс»), по четыре автобуса будут выполнять маршруты А3 (Красное Сормово — площадь Свободы) и А53 (посёлок Черепичный — посёлок Березовый Клин), по три дополнительных машины выйдут на маршруты А20 (не указан в расписании) и А57 (улица Дубравная — микрорайон Седьмое небо). На остальные маршруты выйдут дополнительно по 1−2 машины.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородский губернатор Глеб Никитин получил массу жалоб граждан после сообщения мэрии об отмене востребованных у нижегородцев маршруток — Т-46, Т-47, Т-78 и Т-98. Их отменили с 27 декабря. При отмене маршруток администрация Нижнего Новгорода сообщала, что они будут компенсироваться автобусами большой вместимости. При этом все предложенные замены дублируют маршруты лишь частично. Например, Т-47 дублируется четырьмя автобусами на различных участках движения маршрутки — А-3, А-12 и А-17. Четыре автобуса, как считают в администрации, заменят Т-98 — А-9, А-64 и А-20.

Т-46 связывал аэропорт «Стригино» с верхней частью города. Теперь его заменят А-20 до Оперного театра, а затем А-16 — до микрорайона Кузнечиха.

То есть значительно возрастает количество пересадок, которые необходимо делать жителям.

При этом глава департамента транспорта Нижнего Новгорода Елена Лекомцева неоднократно говорила, что 90 маршруток, которые были отменены, заменят 74 автобуса. Таким образом, число транспортных средств сократилось на 16 единиц, а число выполняемых маршрутов выросло при сокращении их протяженности.

Ранее в сети появилась петиция против отмены маршруток. Отмечается, что при отмене востребованных маршрутов, которые связывают противоположные части города, мнения граждан никто не спрашивал. Сейчас, уточняет автор, в автобусах вместо 70−75 человек набивается по 100−120 человек, и это при фактическом росте стоимости проезда, поскольку приходится делать не одну пересадку. Жители грозят дойти в своих жалобах до Европейского суда по правам человека.