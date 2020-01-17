Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Индо-американское ограниченное торговое соглашение планируется заключить в ходе визита президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Индию, пишет 17 января The Wall Street Journal.

Договор позволит вернуть Индии преференциальный торговый статус и экспортировать в США ряд категорий товаров без пошлин.

Напомним, летом минувшего года США лишили Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций. В ответ Нью-Дели ввёл пошлины на ряд американских товаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале недели стало известно, что Трамп собирается в Индию в следующем месяце. До сих пор Трамп ещё не был в этой стране в статусе главы Соединённых Штатов.

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