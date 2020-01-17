Берлин, , 17:52 — REGNUM Делегация ФосАгро участвует в работе выставки «Зеленая неделя 2020», которая проходит в эти дни в Берлин. В ходе крупнейшего международного агропромышленного форума заместитель генерального директора ФосАгро по продажам и маркетингу, член правления Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Сергей Пронин представит в экологическую маркировку российских минеральных удобрений, разработанную в прошлом году по инициативе ФосАгро при поддержке всех членов РАПУ. Экологическая маркировка подтверждает соответствие российских минеральных удобрений самым жестким мировым требованиям в части экологической безопасности, включая новые ограничения Евросоюза на содержание в удобрениях тяжелых металлов, таких как кадмий, мышьяк и ртуть. Этот шаг повысит конкурентосопосбность на мировом рынке как российских минеральных удобрений, так и продукции российского АПК, которая выращена с применением экологических чистых удобрений. Товарный знак маркировки экологически чистой продукции получил государственную регистрацию в конце прошлого года и будет сертифицирован на международном уровне. Это станет важным шагом к наращиванию экспорта аграрной продукции до $45 млрд к 2024 году.

ФосАгро традиционный участник «Зеленой недели». В этом году помимо новых марок NPK-удобрений и новых подходов к управлению урожайностью, ФосАгро представит европейским потребителям свою новую продуктовую концепцию. Теперь все марки продукции ФосАгро сгруппированы по 5 продуктовым категориям в зависимости от их формы, вида, состава и назначения. Упаковка удобрений оформлена в едином дизайне, отражающем идею сопричастности продукции ФосАгро ценностям российского национального бренда экологичной сельхозпродукции «Зеленый стандарт», создаваемого по инициативе Президента России В.В. Путина.

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