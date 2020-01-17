Волгоград, , 17:44 — REGNUM 967 тысяч тонн зерна направила Волгоградская область за рубеж в 2019 году, сообщили 17 января в пресс-службе правительства региона. Это в три раза больше, чем шесть лет назад, когда экспортировали порядка 324 тысяч тонн.

Территория Волгоградской области относится к зоне рискованного земледелия. Благодаря господдержке, увеличению площадей орошения, внедрению инновационных подходов и изменению структуры сева в пользу озимых аграрии региона смогли так весомо нарастить объёмы производства.

По данным Волгоградстата, в 2019 году регион с показателем валового сбора свыше 4,5 миллиона тонн удерживает статус зернового центра и входит в ТОП-10 регионов-лидеров.