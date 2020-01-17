17 января 2020 | Время чтения 4 мин

В суперфинал от Дальневосточного федерального округа вышли 30 участников. Из них 8 человек представляют Приморский край, 6 — Амурскую область, 6 — Хабаровский край, 5 человек — Сахалинскую область, 3 — Республику Саха (Якутия) и по одному участнику из Магаданской области и Камчатского края.

Владивосток, , 17:34 — REGNUM Во Владивостоке завершился первый очный полуфинал конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Primorsky.ru

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, как проходил полуфинал и каковы планы региона на «своих» финалистов.

Уважаемый Олег Николаевич! В этом году Вы уже в третий раз приняли у себя в регионе полуфинал конкурса «Лидеры России». Как Вы оцениваете два предыдущих сезона конкурса и какие отличия видите в третьем?

Принимать такие мероприятия — большая честь для нас. Из года в год конкурс не только оставляет у участников позитивные воспоминания, но и модернизируется, согласно их потребностям. Одно из таких нововведений в текущем году — это формат взаимодействия конкурсантов. Появился большой блок нетворкинга, лидерами стали представители различных бизнес-кругов, им дали больше возможностей на общение в командах, обмен опытом, налаживание деловых контактов. И, конечно, с каждым годом увеличивается количество заявок от людей, они видят, что есть востребованность, в том числе в дальнейшем их трудоустройстве, им поступают предложения как от организаций, так и от органов власти.

От Дальневосточного федерального округа поступило 9 644 заявки, в полуфинал было допущено 250 человек. 60 из них, практически каждый четвертый — приморцы, и это хорошо. Каждый из них уже лидер, потому что не побоялся пройти эти процедуры, заявил о себе — значит, у человека есть амбиции, желание расширить возможности своего бизнеса или видеть себя на более высоком посту. И это только подогревает интерес, привлекает новые команды, новых людей, которые видят, что их товарищ, коллега или партнер по бизнесу смело принял участие в конкурсе. Значит, на следующий год у людей появляется возможность попробовать свои силы, не боясь этих конкурсных испытаний. После объявления результатов полуфинала я хочу отметить, что больше всего победителей полуфинала — из Приморского края: 8 из 30 человек, практически одна треть прошедших в суперфинал — приморцы. Поэтому мы приветствуем проведение таких конкурсов, как «Лидеры России».

Суперфинал, как вы знаете, пройдет в марте в Сочи, и мы надеемся, что ребята из Приморья там тоже займут достойные места, и мы, со своей стороны, тоже будем рекомендовать их для работы в Правительстве Приморского края или в муниципалитетах.

Какие площадки задействованы во Владивостоке для проведения полуфинала?

По традиции, площадкой для проведения такого крупного мероприятия стал кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где есть вся необходимая инфраструктура и где уже не первый год проходят подобные мероприятия. Это интересно, потому что студенческая среда, образовательная среда — там обучаются не только представители России, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Там очень удобно, комфортно и там соответствующая обстановка, позволяющая решать сложные задачи, обмениваться опытом, и, как мне кажется, это удается университету, и это удается Приморскому краю.

Расскажите, пожалуйста, об аналогичном региональном конкурсе «Приморье: команда будущего», который проводится у Вас в регионе. Довольны ли Вы его результатами и в целом эффективностью? Какова дальнейшая судьба участников регионального конкурса?

Да, мы видим, что приморцы активно принимают участие в подобных мероприятиях — в конкурсах платформы «Россия — страна возможностей» и в региональном конкурсе «Приморье: команда будущего». Это великолепная возможность проявить и реализовать себя в родном крае. И мы заинтересованы в том, чтобы было больше способной, талантливой, активной молодежи, и с удовольствием будем брать ее на работу в органы государственной власти, в муниципальные органы, в наши подведомственные организации. Эти люди в будущем будут определять курс нашей страны и сейчас, возможно, должны получить опыт государственной и муниципальной службы, с тем чтобы в последующем проводить ту политику, которая нужна стране и нужна Приморскому краю.

Заместитель министра экономического развития Приморского края Сергей Дмитриенко — победитель второго сезона конкурса «Лидеры России». Николай Стецко сейчас исполняет обязанности руководителя Агентства проектного управления Приморского края, Дмитрий Новиков — депутат Законодательного собрания края, председатель комитета по регламенту. Сейчас мы смотрим и будем активно предлагать тем, кто прошел полуфинал, кто дошел до «полуфиниша», места для работы не только в Правительстве, в муниципалитетах.

Что Вы хотели бы пожелать участникам суперфинала из Приморья?

Верить в себя, любить и знать свой край, быть уверенным в победе и идти к ней, невзирая ни на какие трудности. И победа обязательно будет обеспечена.