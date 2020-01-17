Рязань, , 16:54 — REGNUM Строительные работы начались на месте будущего тепличного комплекса для круглогодичного производства овощей в закрытом грунте в Пронском районе рязанской области. Проект реализуется ООО «А Агро Рязань» с участием инвестиций ряда турецких партнеров, сообщили 17 января в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл в пятницу встречу с инвесторами. Иностранцы поблагодарили региональные власти за поддержку проекта. Предполагается, что объект будет ведён в эксплуатацию в октябре 2020 года. На комбинате будут выращивать около 10 сортов овощных культур. На тепличном комплексе создадут более 500 рабочих мест.

Ориентировочный объём инвестиций составит свыше 9,3 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве было заключено на площадке Петербургского международного экономического форума.