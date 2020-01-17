Салехард, , 16:50 — REGNUM В Салехарде появится новый микрорайон «Обдорский» с 35 многоквартирными жилыми домами от шести до восьми этажей. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Самая большая проблема Салехарда — жильё, его колоссальный дефицит», — отметил заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов.

В новом микрорайоне будут построены две школы на 800 и 1275 мест и один детский сад. Первая очередь должна быть сдана уже в конце 2021 года.

Кроме того, в столице Ямала реализуются проекты точечной застройки в его исторической части, которые реализуют частные застройщики на собственные средства.