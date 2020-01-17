Симферополь, , 16:50 — REGNUM Сирия планирует закупать российское подсолнечное масло в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook 17 января сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

«Представители САР планируют закупать ориентировочно один раз в два-три месяца 5500 тонн подсолнечного масла. В связи с тем, что в Крыму нет больших объёмов подсолнечного масла, в Сирию будет направляться продукция, произведенная в других субъектах страны», — уточнили чиновник.

Из Сирии в Крым, по его словам, будут поставляться овощи, фрукты, оливковое масло, сухофрукты, орехи, текстиль и бумажная продукция.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым совместно с другими субъектами РФ готов отправить в Сирию в течении 2020 года до 250 тысяч тонн зерна различного сорта, а также стройматериалы, строительное оборудование, электротехнические инструменты, металлоизделия, удобрения, химию и другие товары.

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