Генуя, Италия, , 16:45 — REGNUM Руководители некоторых частных дорожных компаний Италии, похоже, считают себя неприкасаемыми, как Аль Капоне, заявил в пятницу, 17 января, заместитель министра экономического развития Стефано Буффаньи.

Ранее топ-менеджер компании Autostrade Роберто Томази в интервью La Repubblica сказал, что если власти Италии применят допустимую новым законом норму о принудительном разрыве дорожных концессий с грубо нарушившими закон частными компаниями, это может закончиться банкротствами и массовыми увольнениями.

Норма о принудительном одностороннем разрыве концессий была утверждена после обрушения генуэзского моста Моранди в 2018 году. В результате трагедии погибли 43 человека. Правоохранительные органы Италии считают виновными в трагедии руководителей и специалистов отвечавших за этот участок дороги частных дорожных компаний, в том числе Autostrade, которые фальсифицировали данные профилактических проверок.