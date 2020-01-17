Симферополь, 17 января 2020, 16:45 — REGNUM Власти Крыма и Сирии договорились о поставках различных товаров в 2020 году. Об этом на своей странице в Facebook 17 января сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.
Помимо этого, по его словам, власти РК планируют поставлять в САР стройматериалы, строительное оборудование, электротехнические инструменты, металлоизделия, удобрения, химию и другие товары.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года ряд крымских компаний выразили готовность помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс, горнодобывающую промышленность и переработку фосфатов.
Подробности:
Крым хочет участвовать в восстановлении промышленности Сирии