Генуя, Италия, , 16:37 — REGNUM Если власти Италии применят допустимую новым законом норму о принудительном разрыве дорожных концессий с грубо нарушившими закон частными компаниями, это может закончиться банкротствами, заявил в интервью La Repubblica в пятницу, 17 января, топ-менеджер компании Autostrade Роберто Томази.

Под угрозой окажется 7000 рабочих мест, сказал также Томази.

Норма о принудительном одностороннем разрыве концессий была утверждена после обрушения генуэзского моста Моранди в 2018 году. В результате трагедии погибли 43 человека. Правоохранительные органы Италии считают виновными в трагедии руководителей и специалистов отвечавших за этот участок дороги частных дорожных компаний, в том числе Autostrade, которые фальсифицировали данные профилактических проверок.