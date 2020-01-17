Рига, , 16:36 — REGNUM 17 января представители Латвии и Украины открыли воздушную линию грузоперевозок из аэропорту «Киев» (Жуляны) в Ригу. Об этом пишет портал Dienas Business.

По данным журналистов, перевозки грузов будет осуществлять самолёт АН-26, принадлежащий украинской авиакомпании Eleron. Пока экипаж воздушного судна, грузоподъёмность которого составляет около 5,5 тонн, будет выполнять один рейс в неделю.

Планируется, что в будущем количество рейсов увеличится, а также откроется воздушный грузовой авиамаршрут Рига — Львов.