Москва, , 16:35 — REGNUM Двум российским предприятиям разрешены Китаем поставки говядины на рынок этой страны, сообщили 17 января в пресс-службе Россельхознадзора.

«Поставки с этих предприятий возможны с 17 января 2020 г.», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что такое решение китайской стороной принято после проведения оценки российской системы надзора в отношении говядины. Эта процедура заняла продолжительное время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах начать поставки говядины в Китай в 2020 г. российский торговый представитель в этой стране Сергей Инюшин заявил ещё весной 2019 г.

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