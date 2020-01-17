Москва, , 16:29 — REGNUM Не стоит думать, что с назначением в РФ нового премьер-министра в стране изменится социально-экономическая политика, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Не надо ждать революций. [Сейчас все] говорят про изменение социально-экономической политики. Да откуда будет изменение? — поинтересовался Делягин. — Этот человек жил в условиях либеральной политики и другой вообразить не может. Как налоговик он против прогрессивной шкалы налогообложения — он хочет как можно больше. Он искренне думает, что 30 млн человек можно вернуть из тени без прогрессивной шкалы налогообложения. Не нужно думать, что сейчас у нас начнётся нормально разумная социально-экономическая политика. Как минимум при Набиуллиной во главе Банка России она начаться не может».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 января председателем правительства РФ был назначен Михаил Мишустин. Он сменил на посту Дмитрия Медведева, который объявил об отставке 15 января.