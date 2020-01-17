Москва, , 16:22 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2019 году составил $26,7 млрд, сократившись почти в два с половиной раза по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводит 17 января пресс-служба Банка России.

По оценке регулятора, профицит счёта текущих операций платежного баланса России в 2019 году составил $70,6 млрд против $113,5 млрд в 2018 году.

Отмечается, что на динамике показателя сказалось «как сокращение положительного сальдо торгового баланса, обусловленное снижением стоимостных показателей экспорта топливно-энергетических товаров на фоне ухудшения мировой ценовой конъюнктуры, так и увеличение совокупного дефицита других компонентов счёта текущих операций за счёт роста импорта услуг и чистых выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов».

«Сальдо финансовых операций частного сектора сложилось в размере $26,7 млрд ($63,0 млрд в 2018 году», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора указывается, что определяющее влияние на данную величину оказало уменьшение иностранных обязательств банков, при этом вклад других секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился.