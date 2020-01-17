Чебоксары, , 16:22 — REGNUM В Чувашии утверждена межведомственная рабочая группа по реализации проекта «Карта жителя Чувашской Республики». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Карта будет дисконтной, её будут выдавать малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям.

В состав межведомственной рабочей группы вошли 23 человека, возглавил её министр информационной политики Чувашии Михаила Анисимов, его заместителем стала замминистра экономического развития Ольга Ланцова. Также включены в группу представители других министерств и ведомств, банкиры, муниципальные чиновники.

Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы возложено на мининформполитики.

По данным минэкономразвития, проект «Карта жителя» предполагает «взаимодействие местных властей и бизнеса, в результате которого отдельные категории граждан получат возможность пользоваться дисконтной картой». Речь идёт, в частности, о малоимущих, пенсионерах, многодетных семьях. Отмечается, что скидку по карте будут предоставлять «организации и индивидуальные предприниматели — участники проекта».