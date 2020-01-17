Екатеринбург, , 16:48 — REGNUM

В аэропорту Кольцово будет построен новый терминал к 2023 году. Об этом заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый терминал будет размещён за гостиницей «Angelo». Благодаря усовершенствованию повысится пропускная способность аэропорта — до 16 млн человек.

«К Универсиаде, к 2023 году, мы эту реконструкцию должны будем уже закончить», — сказал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге могут создать второй аэропорт. Такая возможность прописана в проекте генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года.

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