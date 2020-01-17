Москва, , 16:07 — REGNUM В РФ начинается период тестирования новой политической системы, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Не надо предъявлять к нему (к новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину — прим. ИА REGNUM) завышенных требований, — сказал Делягин. — По своей природе это правительство будет переходным вдвойне. Во-первых, это переход к новой политической системе, которая будет создана только к 2024 году. А до этого её можно 10 тысяч раз объявлять, но она будет тестироваться. И это правительство тестовое. А во-вторых это правительство даже не тестовое, так как закона о правительстве ещё нет. И хотя Государственная дума будет министров одобрять и рассматривать, но на самом деле формально-юридически это всё будет приниматься по старому закону».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин включил премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета безопасности России.

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