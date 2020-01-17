Сеул, , 16:09 — REGNUM В 2019 году иностранные инвесторы приобрели на фондовом рынке Южной Кореи акции общей стоимостью более $900 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Yuanta Securities Korea.

Согласно опубликованным данным, чистый приток средств составил $942 млн.

Известно, что в 2018 году в стране зафиксировали чистый отток средств в размере $5,67 млрд, в 2017 году — чистый приток в размере $8,26 млрд, а в 2016 году — более $10 млрд.

Отмечается, что среди стран с развивающейся экономикой наибольший приток инвестиций в акции был зафиксирован в Индии ($14,2 млрд). За ней следуют Тайвань ($9,44 млрд), Индонезия ($3,46 млрд), Вьетнам ($284 млн), Пакистан ($49 млн).

Однако чистый отток инвестиций был зафиксирован в Бразилии ($11,01 млрд), Таиланде ($1,49 млрд), на Филиппинах ($240 млн) и Шри-Ланке ($64 млн).