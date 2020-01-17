Москва, , 15:59 — REGNUM Не исключено, что слабых министров прежнего правительства РФ сменят ещё менее профессиональные специалисты, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Мишустин сказал о глубоких кадровых изменениях. Я надеюсь, что некоторых министров вроде Скворцовой, которая практически запретила медицинские исследования в нашей стране, и некоторых других деятелей вроде Топилина Мишустин всё-таки заменит. Вопрос, на кого. Может произойти замена на ещё более худших людей. Я надеюсь, что заменят этого «фаношника», могильщика науки, который сейчас ей руководит», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более половины жителей России (54%) одобряют отставку правительства Дмитрия Медведева.

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