Москва, 17 января 2020, 15:59 — REGNUM Не исключено, что слабых министров прежнего правительства РФ сменят ещё менее профессиональные специалисты, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 января корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, более половины жителей России (54%) одобряют отставку правительства Дмитрия Медведева.
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