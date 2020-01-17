Москва, , 16:27 — REGNUM В 2020 году статус закона может получить законопроект, подготовленный Банком России и предусматривающий разделение частных инвесторов на несколько категорий: на особо защищаемых неквалифицированных, простых неквалифицированных, простых квалифицированных и профессиональных инвесторов. Необходимость принятия законопроекта объясняется заботой государства о защите простых неквалифицированных инвесторов, которые не обладают должными капиталами и финансовой грамотностью и поэтому могут потерять средства на необдуманных инвестициях, пояснил ИА REGNUM адвокат Консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко.

«Главный плюс законопроекта заключается в том, что он направлен на повышение безопасности инвестиций рядовых граждан. В тоже время законопроект лишает миллионы россиян возможности использования целого ряда финансовых инструментов», — заявил Никуленко.

Так, квалифицированным инвестором предлагается признать инвестора с наличием сделок в течение года на сумму от 6 млн рублей. Понятно, что основная часть граждан России не заключает подобных сделок с ценными бумагами. Тем не менее, они при желании не смогут, к примеру, заключать сделки с форекс-дилерами на сумму более 50 тыс. рублей. Во-вторых, предложенная система категоризации инвесторов способна привести к появлению новых посредников на рынке ценных бумаг, в том числе и работающих в теневом поле, отметил адвокат.

«Это, в свою очередь, не только не повысит защищенность рядовых инвесторов, но увеличит риски совершения в их отношении мошеннических действий. Кроме того, желающие инвестировать, но не имеющие статуса квалифицированных инвесторов граждане будут искать иные возможности заработка — финансовые пирамиды, офшорные компании, что также повысит их уязвимость перед различными финансовыми спекулянтами и мошенниками», — добавил Никуленко.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о привлечении инвестиций при помощи инвестиционных платформ.

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