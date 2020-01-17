Москва, , 16:02 — REGNUM Два предприятия из России получили возможность поставлять говядину на рынок КНР. Об этом 17 января сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«17 января 2020 года Главное таможенное управление Китайской Народной Республики направило письмо о согласовании протокола между Россельхознадзором и ГТУ КНР в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из РФ в КНР, а также соответствующего сертификата», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также в нем добавляется, что китайская сторона аттестовала два российских предприятия, производящие говядину, для поставок на свой рынок их продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января в Роспотребнадзоре напомнили гражданам России, что в качестве мер профилактики простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ им следует проводить больше времени на улице.