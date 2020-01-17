Москва, , 15:55 — REGNUM Доллар и евро 17 января откатываются от семидневных максимумов против рубля, что может являться первой фазой нового импульса, который в ближайшие дни опустит их на новые минимумы с начала года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«До этих рубежей в 60,87 руб. и 67,65 руб. от зафиксированных к полудню в 61,40 руб. и 68,20 руб. пусть относительно невелик и задача вполне посильная на фоне сохранения сильных аппетитов к риску, которые толкают и прочие валюты стран с развивающейся экономикой к укреплению американского доллара, улучшения конъюнктуры на рынке энергоносителей, а также внутренних новостей.

Так после одобрения кандидатуры Михаила Мишустина в качестве нового председателя правительства РФ можно ожидать расширения расходов бюджета в рамках выполнения поручений, озвученных в послании к Федеральному собранию, на 450 млрд рублей в этом году и на 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, что окажет поддержку национальной валюте.

Не исключено, что цифры могут оказаться выше при наличии проработанных решений по использованию сформированных излишков в Резервном фонде, объем которого превысил требуемую планку в 7% ВВП.

Не исключено, что укрепление рубля 17 января обусловлено и подготовкой иностранных инвесторов к следующим аукционам ОФЗ (первый в этом году не выявил ажиотажного спроса на фоне сложившейся неопределенности на тот момент).

Подписание США и Китаем первой фазы торгового соглашения создает предпосылки для сохранения интереса к российским госооблигациям в связи с ожидаемым понижением Банком России ключевой ставки еще как минимум на 0,25%», — полагает эксперт.

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