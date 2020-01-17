Москва, 17 января 2020, 15:55 — REGNUM В России с 1 января 2020 г. вступил в силу федеральный закон от 2 августа 2019 N 299-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Главная новация данного закона — предусмотренная компенсация добросовестному покупателю жилья из государственной казны, что существенно повышает безопасность сделок купли-продажи на рынке жилья. Однако как отразится новый закон на бизнесе, в частности, на кредитных организациях, продающих залоговую недвижимость? В данном случае речь идет об ограничении подобных сделок, пояснил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.
Ревзин отметил, что согласно новому закону компенсация из государственной казны добросовестному покупателю жилья положена даже в тех случаях, когда жилье не является единственным.
Поскольку компенсация будет рассчитываться на основе кадастровой стоимости жилья, покупатель сможет вернуть практически все потраченные средства. Это многократно повысит безопасность сделок на рынке вторичной недвижимости, где и совершается основная масса продаж квартир с «криминальной» историей, зарегистрированными жильцами и т.п. обстоятельствами. В данном случае, как подчеркнул Ревзин, для добросовестно работающих в сфере недвижимости предпринимателей вступление в силу данного закона не должно повлечь никаких негативных последствий.