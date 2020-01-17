Москва, , 15:55 — REGNUM В России с 1 января 2020 г. вступил в силу федеральный закон от 2 августа 2019 N 299-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Главная новация данного закона — предусмотренная компенсация добросовестному покупателю жилья из государственной казны, что существенно повышает безопасность сделок купли-продажи на рынке жилья. Однако как отразится новый закон на бизнесе, в частности, на кредитных организациях, продающих залоговую недвижимость? В данном случае речь идет об ограничении подобных сделок, пояснил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Виталий Ревзин.

Ревзин отметил, что согласно новому закону компенсация из государственной казны добросовестному покупателю жилья положена даже в тех случаях, когда жилье не является единственным.

«Естественно, что для российских граждан, являющихся приобретателями квартир и домовладений вступление в силу данного закона представляет большую ценность, поскольку позволяет обезопасить свои имущественные интересы при заключении сделок купли-продажи жилья», — пояснил он.

Поскольку компенсация будет рассчитываться на основе кадастровой стоимости жилья, покупатель сможет вернуть практически все потраченные средства. Это многократно повысит безопасность сделок на рынке вторичной недвижимости, где и совершается основная масса продаж квартир с «криминальной» историей, зарегистрированными жильцами и т.п. обстоятельствами. В данном случае, как подчеркнул Ревзин, для добросовестно работающих в сфере недвижимости предпринимателей вступление в силу данного закона не должно повлечь никаких негативных последствий.

«В то же время, известно, что некоторые кредитные организации продают залоговую недвижимость, в которой зарегистрированы и имеют право на проживание третьи лица. Данный закон может ограничить эти кредитные организации в возможности продажи подобных объектов недвижимости, тем более, что после выплаты компенсации добросовестному покупателю к государству будет переходить право требования уплаченной компенсации уже с организации — продавца», — отметил адвокат.