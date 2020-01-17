Москва, , 15:49 — REGNUM На ВДНХ на ассамблее «Здоровая Москва» обсудили развитие цифровизации в сфере здравоохранения. Ассамблея в павильоне № 75 с 16 по 19 января, сообщается на портале мэра столицы.

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В частности участники форума рассмотрели такие проекты, как разработка и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений, технологии компьютерного зрения и другие возможности использования искусственного интеллекта.

По мнению заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, нужно предпринять всё возможное для того, чтобы московское здравоохранение совершило прорыв. «Цифра меняет все сферы жизни человека», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал юристов следить за процессами, которые происходят в сфере цифровизации.

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