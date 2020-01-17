Москва, , 15:47 — REGNUM По итогам 2019 года дилеры Ford в России увеличили показатели продаж легких коммерческих машин семейства Ford Transit на 4%, реализовав 12 589 таких автомобилей. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Таким образом, в прошедшем году Ford Transit стал лидером авторынка в сегменте легких коммерческих автомобилей среди иностранных компаний.

В 2019 году больше всего моделей Ford Transit было реализовано в декабре. В этот месяц авто приобрели 1627 российских автолюбителей.

Стоит отметить, что в прошлом году Ford передал корпоративным клиентам: машины скорой помощи, городские автобусы, автобусы для междугородних маршрутов, машины для курьерской доставки, автомобили сервиса каршеринга и другие модификации на базе Ford Transit.

Вся линейка спецверсий моделей на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов транспорта спецназначения.

Ранее компания Ford в бюро по патентам и товарным знакам Соединённых Штатов получила патент на систему подруливающей задней оси для пикапа F-Series. Эта система впервые появилась в модельной линейке марки.

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