Рига, , 15:41 — REGNUM В прошлом году в Латвии выплатили 1,7 млн евро работникам 112 разорившихся предприятий. Об этом, как передает портал Dienas Business, сообщили в Службе контроля за процессами неплатёжеспособности, или банкротств (MKD).

По данным представителей ведомства, в стране были удовлетворены требования 1269 работников. В среднем, каждому выплачено 1342 евро. По сравнению с 2018 г. число банкротств компаний в Латвии стало больше. Год назад в стране разорилось 83 фирмы, и 1252 их работникам из гарантийного фонда было выплачено 1,3 млн евро. В среднем по 1017 евро.

Отмечается, что в 2019 году MKD взыскала с компаний в пользу гарантийного фонда выплат 295 000 евро.

Гарантийный фонд выплат создан и существует для того, чтобы в случае банкротства компаний гарантировать сотрудникам выплату заработных плат, отпускных, пособий и компенсаций. На сегодняшний день отчисления в гарантийный фонд составляют 0,36 евро за каждого сотрудника в месяц.