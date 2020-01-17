Сираха, , 15:32 — REGNUM 15 января представители международной неправительственной организации Good People приняли участие в церемонии завершения строительства школы RTN English School в одном из городов Непала. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

По их словам, на строительство трёхэтажного здания площадью 256 пхён (~845 кв. м) в Сирахе было выделено 270 млн вон (~$233 тыс.).

Известно, что представители организации начали строительство школы в 2010 году. В 2018 году был начат проект по расширению и реконструкции здания.

В настоящее время учебное заведение располагает 15 классами, включая компьютерный класс и библиотеку, в которых могут обучаться около 300 человек.