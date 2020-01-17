Киев, , 15:31 — REGNUM По итогам 2019 года на Украине было продано 91,3 тыс. новых легковых автомобилей — на 18% больше результата 2018 года. Об этом 17 января сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Больше всего легковых машин удалось реализовать в прошлом году французскому бренду Renault. За год украинские автолюбители приобрели 15,6 тыс. легковушек. Это на 66% больше результата 2018 года. На втором месте расположились легковые машины японской марки Toyota. Их было приобретено на Украине 12,8 тыс. единиц (+35%).

Стоит отметить, что эти два бренда занимают более 30% всего авторынка новых машин Украины.

На третьем месте корейский бренд KIA — 7,6 тыс. автомобилей. Здесь рост существенный — 58%. Четвёртое и пятое места соответственно занимают чешская Skoda (5,7 тыс. ед.) и японский Nissan (5,5 тыс. ед.).

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в прошлом году на европейских автомобильных рынках было продано около 15,8 млн легковушек, что на 1,2% больше уровня 2018 года.

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