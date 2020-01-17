Владимир, , 15:24 — REGNUM Во Владимирской области нашли уже четырёх инвесторов для ГУП «Комбинат «Тепличный», план «спасения» которого разработала областная администрация. Как сообщает ИА REGNUM, сейчас ГУП принадлежит региону, но в первом полугодии 2020 года оно станет акционерным обществом.

Предприятие должно сохранить профиль, но перейти на более современные технологии — планируется, что модернизация процесса выращивания тепличных растений поможет получать урожай в течение всего года. Также увеличится и площадь зимних теплиц, с 21 гектара до 43 гектаров, и валовой сбор овощей — до 40 тыс. тонн.

С 2016 по 2018 год предприятие ежегодно теряло по 30 миллионов рублей, но сейчас у него нет долгов. По оценке администрации региона, оно должно будет приносить инвестору около 45 миллионов рублей в год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экс-директор комбината Виктор Шляхов был осуждён на восемь лет лишения свободы за взяточничество, присвоение имущества ГУПа, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями. Реальный срок получил также экс-начальник отдела маркетинга и сбыта продукции: его признали виновным в незаконном получении денег от контрагентов и мошенничестве.

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