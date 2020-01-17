Сеул, , 15:23 — REGNUM Южнокорейская корпорация Incheon International Airport Corporation (IIAC) намерена принять участие в тендере по развитию аэропорта в Индонезии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 13 января представители корпорации совместно с индонезийской строительной Wijaya Karya (WIKA) и государственной компанией по управлению аэропортами PT Angkasa Pura I (Persero) подписали договор о создании консорциума, который поборется за проект по развитию аэропорта Ханг Надим на острове Батам общей стоимостью 540 млрд вон (~$466,15 млн).

В настоящее время в аэропорту Ханг Надим функционирует один пассажирский и один грузовой терминалы, через которые восемь авиакомпаний осуществляют 23 авиарейса. По состоянию на 2018 год аэропорт обслужил 5,56 млн пассажиров.

Известно, что в тендере участвуют семь консорциумов. Прием заявок на участие продлится до 31 марта, окончательное решение по выбору компании будет вынесено 4 мая, а подписание пакета документов состоится 30 июня.