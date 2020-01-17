Тбилиси, , 15:09 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария вместе с министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава открыл в Гардабани новую и оснащенную современными технологиями теплоэлектростанцию «Гардабани 2». По информации пресс-службы правительства Грузии, установленная мощность новой станции составляет 230 Мегаватт и она будет вырабатывать до 1,3 млрд квт-ч электроэнергии в год.

Новая теплоэлектростанция в Гардабани была построена на инвестицию Корпорации нефти и газа Грузии в размере до $180 млн. Строительство началось в феврале 2018 года и закончилось в декабре 2019 года.

Как заявил на открытии станции премьер-министр, проект имеет большое значение для обеспечения устойчивости грузинской энергосистемы и энергобезопасности страны. По его же информации, за годы правления «Грузинской мечты», с 2012 по 2019 год включительно энергосистема Грузии пополнилась мощностями до 200 000 Мегаватт, и правительство намерено продолжить работу в этом направлении, чтобы обеспечить развитие экономики. Еще одной из задач своего правительства он обозначил превращение Грузии в страну стабильного транзита электроэнергии, что крайне важно как для соседей, так и для Евросоюза.

Новая электростанция представляет собой инновационный объект комбинированного цикла, который потребляет в два раза меньше газа и гораздо экономичнее, чем работающие на природном газе старые энергоблоки.

Первая теплоэлектростанция комбинированного цикла с установленной мощностью 237 Мегаватт была сдана в эксплуатацию в августе 2015 года.