Краснодар, , 15:07 — REGNUM Имущественный комплекс НАО ФК «Кубань» будет выставлен на продажу единым лотом, его стоимость составит 450 млн рублей. Информация о продаже опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На продажу будет выставлен два земельных участка, нежилое здание, склад, пять футбольных полей в Краснодаре.

Как сообщало ИА REGNUM, НАО «ФК «Кубань» было признано банкротом в декабре 2018 года, размер кредиторской задолженности составляет 1,4 млрд рублей. Несмотря на то, что клуб входил в число самых популярных клубов в России, а домашний стадион стабильно держал лидерство по посещаемости, в сезоне 2016/2017 клуб оказался в ФНЛ, а после сезона 2017/2018 и вовсе прекратил выступления. В июне 2020 года должно состояться судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего.