Нефтекамск, Башкирия, , 15:12 — REGNUM По итогам 2019 года Нефтекамский автозавод (НЕФАЗ) достиг рекордных показателей объема выпуска продукции и услуг, а также прибыли. Об этом сообщает пресс-служба «НЕФАЗа».

Объём прибыли за прошедший год составит более 19 млрд рублей. Причём большая часть выручки приходится на пассажирский автотранспорт.

Напомним, производство модернизированных автобусов НЕФАЗ-5299−1240−52 и электробусов КАМАЗ-6282 стартовало на Нефтекамском предприятии в 2018 году. С ростом продаж автобусов потребовалось и увеличение производственных мощностей. Реорганизация затронула сварочное, окрасочное и сборочное производства.

Кроме того, руководство предприятия планирует приобрести и внедрить на линию сборки стенд проверки тормозов, дождевальную камеру и камеру мойки.

Напомним также, что компания Yunnan Wulong Auto Co., Ltd произвела 200 водородных автобусов в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Этот автопроизводитель стала первым в провинции, кто успешно занимается производством автобусов на топливных ячейках.

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