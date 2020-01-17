Вильнюс, 17 января 2020, 14:56 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 17 января, выступил на конференции в Каунасе, где представил приоритеты своего правления и заявил, что Литва совершила ошибку, позволив в экономике слишком долгий «разгул принципов Дикого Запада», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы Литвы, в стране слишком долгое время решающим оставались те, у кого «больше знакомств» и кто «лучше вооружён», не оставляя места для более слабых или думающих об общем благе.
В Литве за гранью или в зоне риска нищеты проживает треть населения.