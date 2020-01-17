Вильнюс, , 14:56 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 17 января, выступил на конференции в Каунасе, где представил приоритеты своего правления и заявил, что Литва совершила ошибку, позволив в экономике слишком долгий «разгул принципов Дикого Запада», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы Литвы, в стране слишком долгое время решающим оставались те, у кого «больше знакомств» и кто «лучше вооружён», не оставляя места для более слабых или думающих об общем благе.

«Вот почему сегодня произошёл своеобразный парадокс: мы хвалимся, что с момента вступления в Европейский союз мы быстрее всего приближаемся к среднему уровню ВВП на душу населения, а с другой стороны краснеем, что показатели социальной разобщённости в Литве одни из самых плохих в ЕС», — сказал Науседа.

В Литве за гранью или в зоне риска нищеты проживает треть населения.