Москва, , 14:56 — REGNUM Британско-нидерландский концерн Shell поддерживает проект «Северный поток — 2» вопреки американским санкциям из-за его важности для энергобезопасности Европы. Об этом заявил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс, передаёт 17 января RT.

«Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект», — сказал он.

По словам Кремерса, санкции США отражаются на «Северном потоке — 2», из-за них проект может быть отложен на некоторый срок.

Как сообщало ИА REGNUM, о введении санкций против «Северного потока — 2» власти США объявили в конце 2019 года. От работы в проекте после этого отказалась швейцарская компания Allseas.